За что любишь Харьков? Конкурс ко Дню города, победителям обещают подарки
21 августа стартует конкурс от «Карты харьковчанина» по случаю Дня города и Дня рождения проекта.
«Механика проста: участники создают сообщение или Reels, в котором рассказывают, за что они любят Харьков — из-за любимого места, района, человека, истории или собственного воспоминания — и отмечают @xcard.kh. К конкурсу уже приобщаются около 20 партнеров, которые подготовили подарки для победителей», – рассказал представитель проекта.
Объявить победителей планируют 1 августа.
Напомним, Харьков украшают ко Дню города и Независимости. Инсталляции устанавливают сотрудники Центрального парка в саду Шевченко. Коммунальщики подчеркивают: используют украшения прошлых лет, но переделанные в другом стиле. Также недалеко от центрального фонтана смонтировали экран — там планируют показывать тематические видео.