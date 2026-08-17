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За что любишь Харьков? Конкурс ко Дню города, победителям обещают подарки

Общество 14:43   17.08.2026
Виктория Яковенко
За что любишь Харьков? Конкурс ко Дню города, победителям обещают подарки

21 августа стартует конкурс от «Карты харьковчанина» по случаю Дня города и Дня рождения проекта.

«Механика проста: участники создают сообщение или Reels, в котором рассказывают, за что они любят Харьков — из-за любимого места, района, человека, истории или собственного воспоминания — и отмечают @xcard.kh. К конкурсу уже приобщаются около 20 партнеров, которые подготовили подарки для победителей», – рассказал представитель проекта.

Объявить победителей планируют 1 августа.

Напомним, Харьков украшают ко Дню города и Независимости. Инсталляции устанавливают сотрудники Центрального парка в саду Шевченко. Коммунальщики подчеркивают: используют украшения прошлых лет, но переделанные в другом стиле. Также недалеко от центрального фонтана смонтировали экран — там планируют показывать тематические видео.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 августа стартует конкурс от «Карты харьковчанина» по случаю Дня города и Дня рождения проекта.".