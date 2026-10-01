Более 3,2 млн грн вне декларации: подозрение члену ЭКОПФЛ в Харькове

Правоохранители считают, что заведующий одним из отделений ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина НАМН Украины», который также является членом ЭКОПФЛ, внес недостоверные сведения в ежегодную декларацию за 2024 год.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ходе расследования правоохранители установили ряд несоответствий. В частности, мужчина не указал в декларации нежилое помещение площадью почти 220 м² в Харькове, которое принадлежит его жене и стоит более 650 тыс. гривен.

«Также он не указал 870 тыс. грн дохода жены, полученного от продажи автомобиля BMW X7. Кроме этого, среди скрытых активов оказались корпоративные права чиновника в частной компании на сумму свыше 70 тыс. гривен. Среди прочего он не отразил расходы на сумму более 1 млн грн, перечисленные энергоснабжающей организации. Отдельно следствие установило расхождение в стоимости его автомобиля Lexus LX570: в декларации оно было занижено почти на 600 тыс. гривен”, — рассказали в прокуратуре.

В итоге общая сумма незадекларированных активов составила более 3,2 млн гривен, отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УКУ).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили члена экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица одной из городских больниц в Харьковской области, которая, по данным областной прокуратуры, подала недостоверные сведения в ежегодную декларацию за 2025 год.