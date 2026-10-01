«Заработала» на фейковых диагнозах своих детей: матери вручили подозрение

В Салтовском районе 30-летнюю женщину подозревают в подделке медицинских документов и незаконном получении около 487 тысяч гривен государственных выплат по программе «муниципальная няня», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фигурантка – жительница Полтавы, уточнили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, для реализации схемы женщина использовала фальшивые медицинские справки о якобы наличии у ее детей тяжелых диагнозов и нарушений развития. На самом деле, они были здоровыми и подобных заболеваний не имели. Затем она оформила государственную помощь по уходу за детьми, нуждающимися в особой заботе.

«Кроме того, женщина воспользовалась государственной программой «муниципальная няня». Для этого она заключала фиктивные договоры о предоставлении услуг по уходу за детьми с якобы физическим лицом-предпринимателем. Потом ежемесячно подавала в уполномоченный орган акты выполненных работ, в которых указывала ложные данные о том, что услуги няни предоставлялись в полном объеме. На самом деле, никакого ухода посторонние лица не осуществляли», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители говорят: с февраля 2022 по июль 2025 подозреваемая безосновательно получила из бюджета почти полмиллиона гривен. Из них более 280 тыс. грн – компенсация за услуги «муниципальной няни» и более 200 тыс. грн – помощь по уходу за «больными» детьми.

Женщине сообщили о подозрении в мошенничестве и подлоге официального документа.