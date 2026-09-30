«Может, видели моего сына»: харьковчанка обратилась к освобожденным из плена

Ирина Лобач, мать военнослужащего, уже почти два года не знает, где ее сын. Согласно официальному извещению, Андрей Ляшенко пропал без вести при выполнении боевого задания в поселке Белогоровка Луганской области в декабре 2024 года. Женщина обратилась в МГ «Объектив» с просьбой рассказать ее историю в надежде, что Андрей в плену и его могли видеть освобожденные и вернувшиеся в Украину защитники.

«Хотелось бы обратиться к тем парням, которые возвращаются из плена. Может, вы видели моего сына Андрея? Позвоните, пожалуйста, может, вы запомнили его, может, он с вами где-то сидел. Позвоните, пожалуйста, дайте хорошую весточку, что мой ребенок жив. Умоляю вас!» — просит Ирина.

По словам женщины, в июле 2024 года сотрудники ТЦК сняли Андрея с троллейбуса, когда парень возвращался с работы. Его сразу увезли на медкомиссию, а оттуда — в учебный центр. После этого парень три недели не выходил на связь. А когда позвонил, сообщил матери, что едет в воинскую часть, вспоминает Ирина. Через некоторое время Андрей снова перестал выходить на связь.

«Я ездила каждый день в военкомат, потому что мой ребенок никак не отвечал. А потом они мне позвонили и сказали, что пришло извещение на вашего сына, что он пропал без вести 22 декабря 2024 года. Но пришло не сразу, а в конце марта 2025 года. Может, они там тоже надеялись, что он вернется. Но он по рации не отвечал», — отметила Ирина.

Женщина рассказала, что ей очень помогли в Обществе Красного Креста Украины, предоставив все необходимые контакты.

«Я везде писала письма. Я написала в Киев, Дмитрию Лубинцу, уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Долго ждала ответа. Ответ пришел в апреле 2025 года: «По вашему заявлению направлен запрос в Российскую Федерацию» — сидит ли он там, в колонии. И что, как только ответ вернется из РФ, они меня сразу известят. Но до этого момента до сих пор никакого ответа не было», — рассказала мать пропавшего.

По словам женщины, брат Андрея сдавал образец ДНК, чтобы создать уникальный генетический профиль для сравнения его с данными неопознанных тел или останков павших бойцов. Извещений семья не получала.

Ирина надеется, что сын находится в российском плену и его могли видеть военные, уже вернувшиеся в Украину в рамках обменов. Такую надежду ей дает история ее племянника, который сам был в неволе. В военном госпитале он увидал фотографию мужчины, которого разыскивала мать, и узнал в нем своего сокамерника. Племянник позвонил матери пропавшего и сообщил, что ее сын жив.

Поэтому Ирина обращается к военным, вернувшимся из плена: «Может, ребята, кто видел, может, кто сидел с ним. Позвоните, дайте матери надежду, что он вернется. Может, сидели с ним в колонии, может, видели моего ребенка. Очень прошу!»

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