Порывы ветра до 20 м/с и до +19: погода в Харькове и области на 1 октября
В четверг, 1 октября, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать 7–9 градусов, днем — 17–19, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 6–11 градусов, днем — 15–20.
Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, днем по области местами порывы до 15–20 м/с.
Как сообщала МГ «Объектив», заморозки идут в Украину. Предупреждение опубликовали Укргидрометцентр и ГСЧС. Первыми низкие температуры почувствуют жители западных и северных регионов. На Харьковщине от 0 до -3 градусов на поверхности почвы прогнозируют 3 октября.