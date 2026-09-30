Около 5 га леса на Харьковщине поменяют хозяина

Почти 5 га земель лесного фонда на Харьковщине должны быть возвращены в государственную собственность. Хозяйственный суд Харьковской области установил, что эта территория незаконно перешла в коммунальную собственность Лозовской громады, сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о земельном участке площадью более 15 га, расположенном за пределами населенных пунктов на территории Лозовской территориальной громады. Как рассказали в прокуратуре, в декабре 2022 года городской совет оформил эту землю в коммунальную собственность, а затем передал ее в постоянное пользование Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Прокуроры установили, что часть участка – около 5 га – относится к землям государственного лесного фонда. Эта территория входит в квартал 7 Близнюковско-Лозовского лесничества и находится в постоянном использовании ГП «Леса Украины».

Согласно действующему законодательству земли государственного лесного фонда имеют особый режим охраны и не могут передаваться в коммунальную собственность.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с исковым заявлением, в котором потребовали упразднить право коммунальной собственности и постоянного пользования, а также истребовать земли из незаконного владения. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Пока длится срок на апелляционное обжалование, решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, уникальный памятник скифского времени (VI–III век до н. э.) в Богодуховском районе вернулся в собственность государства. Более 17 га земель были незаконно переданы в постоянное пользование фермерскому хозяйству.