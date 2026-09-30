Близько 5 га лісу на Харківщині поміняють господаря

Майже 5 га земель лісового фонду на Харківщині мають бути повернуті до державної власності. Господарський суд Харківської області встановив, що ця територія незаконно перейшла до комунальної власності Лозівської громади, повідомили в обласній прокуратурі.

Йдеться про земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населених пунктів на території Лозівської територіальної громади. Як розповіли у прокуратурі, у грудні 2022 року міська рада оформила цю землю у комунальну власність, а потім передала її у постійне користування Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва.

Прокурори встановили, що частина ділянки – близько 5 га – належить до земель державного лісового фонду. Ця територія входить до кварталу 7 Близнюківсько-Лозівського лісництва та знаходиться у постійному використанні ДП «Ліси України».

Відповідно до чинного законодавства землі державного лісового фонду мають особливий режим охорони та не можуть передаватися у комунальну власність.

У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду із позовною заявою, в якій вимагали скасувати право комунальної власності та постійного користування, а також витребувати землі із незаконного володіння. Суд задовольнив позовні вимоги прокуратури.

Поки триває строк на апеляційне оскарження, рішення суду поки що не набуло законної сили.

Нагадаємо, унікальна пам’ятка скіфського часу (VI–III століття до н. е.) у Богодухівському районі повернулася у власність держави. Понад 17 га земель було незаконно передано у постійне користування фермерському господарству.