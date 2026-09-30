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Близько 5 га лісу на Харківщині поміняють господаря

Економіка 18:02   30.09.2026
Тетяна Литвіна
Близько 5 га лісу на Харківщині поміняють господаря

Майже 5 га земель лісового фонду на Харківщині мають бути повернуті до державної власності. Господарський суд Харківської області встановив, що ця територія незаконно перейшла до комунальної власності Лозівської громади, повідомили в обласній прокуратурі.

Йдеться про земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населених пунктів на території Лозівської територіальної громади. Як розповіли у прокуратурі, у грудні 2022 року міська рада оформила цю землю у комунальну власність, а потім передала її у постійне користування Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва.

Прокурори встановили, що частина ділянки – близько 5 га – належить до земель державного лісового фонду. Ця територія входить до кварталу 7 Близнюківсько-Лозівського лісництва та знаходиться у постійному використанні ДП «Ліси України».

Відповідно до чинного законодавства землі державного лісового фонду мають особливий режим охорони та не можуть передаватися у комунальну власність.

У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду із позовною заявою, в якій вимагали скасувати право комунальної власності та постійного користування, а також витребувати землі із незаконного володіння. Суд задовольнив позовні вимоги прокуратури.

Поки триває строк на апеляційне оскарження, рішення суду поки що не набуло законної сили.

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Нагадаємо, унікальна пам’ятка скіфського часу (VI–III століття до н. е.) у Богодухівському районі повернулася у власність держави. Понад 17 га земель було незаконно передано у постійне користування фермерському господарству.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 18:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 5 га земель лісового фонду у Лозівському районі мають бути повернуті до державної власності. Суд встановив, що земля незаконно перейшла до комунальної власності.".