Похищение гражданских через газопровод на Купянщине: что известно прокуратуре

Начальник управления Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко в комментарии «Суспільному» рассказал, что похищение россиянами гражданских через газопровод в Купянском районе правоохранители расследуют по статье о военных преступлениях.

«В рамках производства принимаются все необходимые меры по установлению полной картины происшествия: выясняются место и время совершения преступления, лица, зафиксированные на видео, их статус и обстоятельства пребывания гражданских людей. Для проверки полученной информации и установления фактических обстоятельств события правоохранители взаимодействуют с представителями Сил обороны Украины и другими компетентными органами», – сказал журналистам Борисенко.

В материале также говорится, что детальные подробности о деле на данный момент не разглашают. Это необходимо для того, чтобы не допустить распространение информации, которая может поставить под угрозу жизнь и здоровье гражданских, зафиксированных на видео.

Ранее первым подобным случаем назвал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов события, которые развернулись под Купянском и попали на видео корпуса «Хартия». Он отметил, что информации о состоянии этой группы гражданских на данный момент нет.

Напомним, на опубликованном ролике оккупанты, переодетые в гражданское, в сопровождении мирных жителей (в том числе — в инвалидных колясках) покидают правобережье Оскола через газовую трубу. В «Хартии» заявили о том, что оккупанты прикрываются гражданскими.