По двум районам Харькова ударили дроны — Терехов

Вечером 29 сентября Харьков оказался под атакой российских беспилотников. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилетах».

«Враг атаковал дронами сразу два района – Салтовский и Шевченковский. Последствия уточняем», — написал городской голова Харькова.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Салтовском районе российский дрон упал на открытую территорию, информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 17:04. «Прилет» был по объекту критической инфраструктуры в пригороде. Полностью без электричества Дергачи и окружающие населенные пункты, а также — Малоданиловская громада.