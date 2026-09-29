По двум районам Харькова ударили дроны — Терехов
Вечером 29 сентября Харьков оказался под атакой российских беспилотников. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилетах».
«Враг атаковал дронами сразу два района – Салтовский и Шевченковский. Последствия уточняем», — написал городской голова Харькова.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Салтовском районе российский дрон упал на открытую территорию, информация о пострадавших пока не поступала.
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Напомним, взрыв слышали в Харькове около 17:04. «Прилет» был по объекту критической инфраструктуры в пригороде. Полностью без электричества Дергачи и окружающие населенные пункты, а также — Малоданиловская громада.