«Лозовенковское море» исчезнет: под Харьковом строят ливневую канализацию

В Малой Даниловке начали работы по обустройству дополнительной ливневой канализации на центральной улице. Это должно решить проблему скопления воды после сильных дождей.

«Весной этого года мы собирали предложения от жителей громады по проектам, которые, по их мнению, необходимо реализовать в первую очередь. Больше всего предложений касалось именно ремонта и обустройства дополнительной ливневой канализации по улице Малоданиловский шлях. Проблема здесь существует давно: после сильных дождей на центральной улице накапливается большое количество воды, создавая настоящее «Лозовеньковское море». Мы услышали жителей – работы уже продолжаются», — отметил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Он добавил, что впереди еще немало работы, ведь нужно не просто убрать воду, а сделать систему, которая будет нормально работать и дальше. Завершить все планируют до конца сезона.

Напомним, автодорогу М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр ремонтируют в районе Берестина. Работы планируют завершить до конца сентября. Сейчас дорожники завершают обустройство нового асфальтобетонного покрытия на ранее отфрезерованных участках, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

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