Людей просят не приближаться к Лозовеньковскому водохранилищу – в воде дрон

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов обратился к рыбакам и отдыхающим, которые любят отдыхать на территории Лозовеньковского водохранилища. Он попросил временно воздержаться от его посещения из-за опасности в воде.

«Сегодня ночью на территорию водохранилища упал беспилотный летательный аппарат. До его изъятия специалистами ГСЧС просим воздержаться от рыбалки, купания и передвижения по водохранилищу на лодках и других плавсредствах», – написал Гололобов.

Также он призвал людей быть осторожными – не приближаться к месту падения снарядов и не трогать подозрительные предметы.