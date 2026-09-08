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Людей просят не приближаться к Лозовеньковскому водохранилищу – в воде дрон

Происшествия 10:35   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Людей просят не приближаться к Лозовеньковскому водохранилищу – в воде дрон Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов обратился к рыбакам и отдыхающим, которые любят отдыхать на территории Лозовеньковского водохранилища. Он попросил временно воздержаться от его посещения из-за опасности в воде. 

«Сегодня ночью на территорию водохранилища упал беспилотный летательный аппарат. До его изъятия специалистами ГСЧС просим воздержаться от рыбалки, купания и передвижения по водохранилищу на лодках и других плавсредствах», – написал Гололобов.

Также он призвал людей быть осторожными – не приближаться к месту падения снарядов и не трогать подозрительные предметы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 10:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Он попросил временно воздержаться от его посещения из-за опасности в воде. ".