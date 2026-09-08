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FPV-дроны терроризируют Золочев: атакуют авто и дома

Происшествия 09:09   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дроны терроризируют Золочев: атакуют авто и дома Фото: Виктор Коваленко

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что со вчерашнего вечера FPV-дроны атакуют Золочев. Удары продолжаются и утром 8 сентября. В результате «прилетов» повреждены частные дома и гражданские авто.

Так накануне, около 22:20, россияне выпустили дрон по авто Opel. В результате попадание авто сгорело. Пожар уже ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Обстрел Золочева 8 сентября
Фото: Виктор Коваленко

Пострадавших в результате удара нет.

Обстрел Золочева 8 сентября
Фото: Виктор Коваленко

Обстрелы продолжились и утром 8 сентября. За утро зафиксировали уже три удара FPV

Обстрел Золочева 8 сентября
Фото: Виктор Коваленко

«В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные сооружения, два автомобиля (ГАЗель и ВАЗ-2105), а также энергосети», – сообщил Коваленко.

Пострадавших также нет, добавил начальник ПВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 09:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "со вчерашнего вечера FPV-дроны атакуют Золочев.".