FPV-дроны терроризируют Золочев: атакуют авто и дома

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что со вчерашнего вечера FPV-дроны атакуют Золочев. Удары продолжаются и утром 8 сентября. В результате «прилетов» повреждены частные дома и гражданские авто.

Так накануне, около 22:20, россияне выпустили дрон по авто Opel. В результате попадание авто сгорело. Пожар уже ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Пострадавших в результате удара нет.

Обстрелы продолжились и утром 8 сентября. За утро зафиксировали уже три удара FPV.

«В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные сооружения, два автомобиля (ГАЗель и ВАЗ-2105), а также энергосети», – сообщил Коваленко.

Пострадавших также нет, добавил начальник ПВА.