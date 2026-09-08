Live

FPV-дрони тероризують Золочів: атакують авто та будинки

Події 09:09   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрони тероризують Золочів: атакують авто та будинки Фото: Віктор Коваленко

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що відучора FPV-дрони атакують Золочів. Удари продовжуються і вранці 8 вересня. Внаслідок “прильотів” пошкоджені приватні будинки та цивільні авто.

Так напередодні, близько 22:20, росіяни випустили дрон по авто Opel. Внаслідок влучання воно згоріло. Пожежу вже ліквідували співробітники ДСНС.

Обстріл Золочева 8 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Постраждалих внаслідок удару немає.

Обстріл Золочева 8 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Обстріли продовжилися і вранці 8 вересня. За ранок зафіксували вже три удари FPV

Обстріл Золочева 8 вересня
Фото: Віктор Коваленко

“Унаслідок ударів пошкоджено два приватних будинки та господарчі споруди, два автомобілі (ГАЗель і ВАЗ-2105), а також енергомережі”, – повідомив Коваленко.

Постраждалих також нема, додав начальник СВА.

Читайте також: Четверо постраждалих на Харківщині за добу через удари РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація
РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація
08.09.2026, 10:04
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
07.09.2026, 21:47
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування
08.09.2026, 07:45
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
08.09.2026, 06:00
Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч, обстріл Києва
Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч, обстріл Києва
08.09.2026, 08:55
Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині
Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині
08.09.2026, 08:15

Новини за темою:

08.09.2026
РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація
08.09.2026
Росіяни атакували Харків уранці: вдарив реактивний “шахед”
08.09.2026
Четверо постраждалих у Харківській області за добу через удари РФ
08.09.2026
Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині
08.09.2026
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрони тероризують Золочів: атакують авто та будинки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 09:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "відучора FPV-дрони атакують Золочів.".