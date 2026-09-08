FPV-дрони тероризують Золочів: атакують авто та будинки

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що відучора FPV-дрони атакують Золочів. Удари продовжуються і вранці 8 вересня. Внаслідок “прильотів” пошкоджені приватні будинки та цивільні авто.

Так напередодні, близько 22:20, росіяни випустили дрон по авто Opel. Внаслідок влучання воно згоріло. Пожежу вже ліквідували співробітники ДСНС.

Постраждалих внаслідок удару немає.

Обстріли продовжилися і вранці 8 вересня. За ранок зафіксували вже три удари FPV.

“Унаслідок ударів пошкоджено два приватних будинки та господарчі споруди, два автомобілі (ГАЗель і ВАЗ-2105), а також енергомережі”, – повідомив Коваленко.

Постраждалих також нема, додав начальник СВА.