Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв. Основна увага противника зосереджена на півночі області, написав Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 13 разів у районі Стариці, Лимана, Волохівки, Чайківки, Хатнього.

На Куп’янщині СОУ відбили чотири атаки окупантів біля Курилівки, Куп’янська та Глушківки.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8495 дронів-камікадзе та здійснили 2508 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.