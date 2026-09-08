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Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині

Україна 08:15   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв. Основна увага противника зосереджена на півночі області, написав Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 13 разів у районі Стариці, Лимана, Волохівки, Чайківки, Хатнього.

На Куп’янщині СОУ відбили чотири атаки окупантів біля Курилівки, Куп’янська та Глушківки.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8495 дронів-камікадзе та здійснили 2508 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв. Основна увага противника зосереджена на півночі області, написав Генштаб ЗСУ.".