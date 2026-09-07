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“Не виглядайте дурачками” – Білецький записав відео в центрі Святогірська

Україна 12:29   07.09.2026
Оксана Горун
“Не виглядайте дурачками” – Білецький записав відео в центрі Святогірська Скриншот

Командир 3-го Армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький, стоячи на тлі Свято-Успенської Святогірської лаври звернувся до російського військового та військово-політичного керівництва.

Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва… Ви знімайте клоунські носи свої, ці перуки різноколірні. Не виглядайте дурачками. У Святогірську не те щоб ніколи російського солдата не було… Тут, в принципі, бажано в бронежилеті, але гуляти можна без усяких проблем“, — сказав Білецький.

Відео: 3-й Армійський корпус

На відео він вітається з місцевими жителями, показує цивільні автівки, що їздять містом, а також відомі локації: монастир і пам’ятник Артему.

“Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Це тилова зона нашого корпусу. Тут усе прекрасно“, – підкреслив бригадний генерал.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін зробив низку “сенсаційних” заяв про успіхи своєї армії – на  пресконференції під час саміту ШОС у Бішкеку. Він заявив про встановлення контролю над 14 населеними пунктами в Україні. Серед “освобожденного” несподівано виявився Святогірськ, до околиць якого російській армії потрібно йти щонайменше десять кілометрів. Також Путін на словах “освободил” Козачу Лопань та село Піски-Радьківські на Харківщині. Докладніше про брехню диктатора дивіться в огляді МГ “Об’єктив.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 12:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 3-го Армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький, стоячи на тлі Свято-Успенської Святогірської лаври звернувся до російського керівництва".