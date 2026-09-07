По 19 тис грн отримають мешканці прифронтових регіонів, але не всі

Одноразову грошову допомогу для проходження опалювального сезону надають жителям прифронтових громад. Прем’єр-міністр Сергій Корецький уточнив: плануються, що по 19 400 гривень отримають 380 тисяч сімей.

Однак на підтримку можуть розраховувати лише деякі категорії населення. Йдеться про людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, одержувачів житлових субсидій, багатодітні і прийомні родини, одиноких матерів, сімей з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім’ї.

“Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики”, – пояснив Корецький.

Заяву на отримання виплат можна буде оформити до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП чи місцеву владу. Виплати нараховуватимуть на банківський рахунок або надсилатимуть “Укрпоштою”.