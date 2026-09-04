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Зима буде найважчою: Синєгубов закликав підготувати житло до відключень

Оригінально 20:46   04.09.2026
Олена Нагорна
Зима буде найважчою: Синєгубов закликав підготувати житло до відключень

Майбутня зима на Харківщині буде найважчою за всі роки повномасштабної війни, вважає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Про це він сказав журналістам під час пресконференції.

Синєгубов наголосив, що мешканцям регіону варто заздалегідь підготувати своє житло.

«Важка буде точно зима, вона буде найважчою. І ми це казали у 2025-му, що вона буде важчою, ніж у 2024 році. І всі, відповідно, попередні періоди так само. Потрібно усвідомити, що ця зима буде теж надважкою. Є нові засоби ураження, є реактивні “шахеди”, є балістика, є крилаті ракети, є “бандеролі”, є хвора людина, яка очолює Російську Федерацію. Ось це основні фактори, які впливають на те, що ми маємо усвідомити і підготуватися. Коли ми говоримо, що люди мають підготуватися ще самостійно, перш за все ми маємо зробити все можливе, що залежить від нас із вами — повербанки, якісь акумуляторні батареї, якісь ще засоби індивідуальні, які можуть покращити стійкість свого помешкання», — перерахував начальник ХОВА.

За його словами, міжнародні фонди зберегли грошову підтримку для прифронтових громад – допомогу у розмірі понад 20 тисяч гривень на опалювальний сезон отримають майже 80 тисяч домоволодінь.

В області також реалізують заходи щодо захисту енергооб’єктів та енергодецентралізації. Триває робота із забезпечення автономними джерелами живлення медичних та освітніх закладів. Зокрема, ЮНІСЕФ профінансує проєкт зі встановлення сонячних панелей в Обласній клінічній лікарні на 600 тисяч євро. Додатково медзаклад вже отримав потужні акумуляторні батареї на 1 МВт.

«Чи буде бити ворог по нашій інфраструктурі? Буде. Чи буде руйнувати? Буде. Звичайно, що тут головне, скільки ми протримаємося», – констатував Синєгубов.

На випадок критичних руйнувань енергогенерувальних підприємств розроблено план Б — залучення Пунктів незламності, пунктів обігріву та додаткових пневмокаркасних наметів, кількість яких порівняно з минулим роком суттєво збільшили.

«Зараз у нас їх вже не п’ять. Скільки — не скажу. Однак це стратегічне наше завдання — для того, щоб максимально підтримати наших людей», – підсумував начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 20:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майбутня зима на Харківщині буде найважчою за всі роки повномасштабної війни, вважає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".