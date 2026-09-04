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Ботулізм після «уколів краси»: харків’янку виписали через 16 днів лікування

Суспільство 21:18   04.09.2026
Олена Нагорна
Ботулізм після «уколів краси»: харків’янку виписали через 16 днів лікування Фото: ХМР

У Харкові медики виписали з лікарні пацієнтку, яка захворіла на ятрогенний ботулізм після ін’єкцій ботулотоксину в обличчя та шию. Стаціонарне лікування тривало 16 днів.

Перші симптоми хвороби у харків’янки з’явилися через два дні після косметологічної процедури, проте по допомогу вона звернулася лише за десять днів, повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Жінку ушпиталювали до Обласного клінічного центру інфекційних та соціально значущих хвороб, де вона перебувала в реанімації. Після введення ботулінічного анатоксину стан пацієнтки стабілізувався, згодом її перевели до звичайного інфекційного відділення та виписали додому.

Спеціалісти зазначають, що основними причинами подібних ускладнень є порушення техніки введення препарату, перевищення дозування або використання фальсифікату неналежної якості.

«Цей випадок ще раз показує: навіть звична косметологічна процедура є медичним втручанням і, як будь-яке втручання, може мати ускладнення. Важливо пам’ятати, що ботулотоксин — це біологічно активний препарат із дуже потужною дією. Важливі всі деталі: походження препарату, його доза, умови зберігання та розведення, техніка введення і, звісно, кваліфікація фахівця. Якщо використовується сертифікований препарат і дотримана технологія його введення, ризик ускладнень мінімальний. Але повністю виключити його неможливо», — наголосила генеральна директорка Центру Любов Махота.

Медики застерігають: якщо після ботулінотерапії виникають наростаюча слабкість, двоїння в очах, опущення повік, порушення ковтання, мовлення чи дихання, необхідно негайно звертатися по медичну допомогу.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 21:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові медики виписали з лікарні пацієнтку, яка захворіла на ятрогенний ботулізм після ін’єкцій ботулотоксину в обличчя та шию. Стаціонарне лікування тривало 16 днів.".