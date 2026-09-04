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П’яна ДТП біля Коротича: водійку Tesla заарештували із правом внести заставу

Події 17:24   04.09.2026
Олена Нагорна
П’яна ДТП біля Коротича: водійку Tesla заарештували із правом внести заставу

Слідчі повідомили про підозру 39-річній кермувальниці електрокара, яка 23 серпня спричинила ДТП на трасі поблизу селища Коротич під Харковом.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, водійка Tesla Model X перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння та рухалася із суттєвим перевищенням дозволеної швидкості. Жінка допустила зіткнення з іншими транспортними засобами.

Унаслідок ДТП один із водіїв зазнав тяжких тілесних ушкоджень і був ушпиталений.

Водійці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 17:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру 39-річній кермувальниці електрокара, яка 23 серпня спричинила ДТП на трасі поблизу селища Коротич під Харковом.".