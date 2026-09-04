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Роки зґвалтувань: 25-річна жінка звернулася до ОГП із заявою на “діда”

Події 16:05   04.09.2026
Оксана Горун
Роки зґвалтувань: 25-річна жінка звернулася до ОГП із заявою на “діда”

Поліція та прокуратура Харківської області повідомили деталі справи про багаторічне сексуальне насильство над дитиною. Розповісти про те, що відбувалося з нею в дитинстві, наважилася молода жінка.

“У квітні поточного року 25-річна дівчина самостійно звернулася до Офісу Генерального прокурора. Потерпіла заявила про сексуальне насильство, яке в дитинстві над нею вчиняв родич”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про підозру щодо цілого комплексу статей КК повідомили 78-річному мешканцю одного з сіл Берестинського району. Він – вітчим батька постраждалої. Слідчі встановили: розпусні дії, а потім і насильство щодо дівчинки відбувалося з моменту, коли їй було лише дев’ять років.

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Перший епізод стався у 2009 році. Потерпілій було лише 9 років, коли “дідусь” уперше вчинив щодо неї розпусні дії. Коли дитині виповнилося 11, він почав її ґвалтувати. Протягом наступних років чоловік продовжував користуватися безпорадністю дівчинки — у своєму будинку, в авто та навіть під час відпочинку біля ставка. Згодом, коли потерпілій було 15, він застосовував і фізичне насильство: хапав за волосся та силою утримував руками, придушуючи будь-яку можливість чинити опір“, – поділилися подробицями у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“Дідусь” настільки залякав дівчинку, що вона нікому не розповідала про те, що відбувається. А коли все ж таки зважилася звернутися за допомогою до батьків та бабусі, їй ніхто не повірив.

“Залишившись із болем сам на сам, потерпіла зростала й жила з цим тягарем усе свідоме життя. У дорослому віці вона написала книгу. У 2025 році ця сповідь вийшла друком… Саме ця книга допомогла жінці зробити найважчий крок: понад 10 років потому знайти в собі сили та звернутися до правоохоронців”, – відзначили в прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 16:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та прокуратура повідомили деталі справи про багаторічне сексуальне насильство над дитиною. Розповісти, що відбувалося з нею в дитинстві, наважилася молода жінка".