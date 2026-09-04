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Синєгубов відповів, чи скоротять комендантську годину в Харкові (відео)

Оригінально 13:15   04.09.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
Синєгубов відповів, чи скоротять комендантську годину в Харкові (відео)

Президент України Володимир Зеленський дав можливість владі на місцях визначитися, чи скорочувати комендантську годину в містах. Мер Харкова Ігор Терехов виступив “за”. Але рішення ухвалює Харківська ОВА. Яким воно буде – кореспондентка МГ “Об’єктив” поставила це питання начальнику ОВА Олегу Синєгубову.

Коли ми говорили, і заява президента була стосовно підтримки бізнесу. Ми з бізнесом спілкуємося майже щотижня, збираємо на відповідні платформи діалогу влади та бізнесу. Минулого тижня відвідував Харківщину міністр економіки, так само була зустріч із бізнесом. Скажу так, що наразі ми не плануємо скорочувати або збільшувати термін комендантської години на території міста Харкова та Харківської області. Це на цей час“, – відповів Синєгубов.

Нагадаємо, питання про скорочення комендантської години виникло на тлі безперервних атак російських БпЛА на Київ. В Україні вирішили змінити систему тривог та підходи до реагування на них. Це необхідно, щоб бізнес та органи влади могли працювати в умовах безперервних повітряних нальотів.

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Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 13:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський дав можливість владі на місцях визначитися, чи скорочувати комендантську годину. Що вирішили у ХОВА, “Об’єктиву” відповів Олег Синєгубов".