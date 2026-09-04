Новини Харкова — головне 4 вересня: як минула ніч

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07:15

Безпілотники запускали росіяни вночі на Харків

З 01:55 до 02:54 звучала тривога у Харкові та області цієї ночі. Тоді на Харків із півночі полетіли ворожі безпілотники, попередили у Повітряних силах ЗСУ.

До ранку в області було неспокійно. Моніторингові ТГ-канали писали про пуски КАБ – небезпечно було на Великобурлуцькому напрямку.

Вже вранці, о 06:28, тривога пролунала знову. Безпілотник невстановленого типу з’явився у передмісті. Він кружляв над Київським районом, проте незабаром зник і локаційно не відстежувався.