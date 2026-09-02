Новини Харкова — головне 2 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Причини нічних тривог на Харківщині

Після опівночі, о 00:09, Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивні БпЛА, які через Харківщину летіли на Полтавську область.

А о 00:49 загроза виникла і для Харкова – українські захисники помітили ударні БпЛА у бік міста. О 02:07 пролунав відбій, проте тихо було лише 20 хвилин. О 02:28 ворог запустив балістику. О 03:40 дали відбій, а о 05:29 тривогу відновили – знову виникла загроза ударів БпЛА.

О 05:48 тривогу скасували, але о 06:36 знову залунала сирена – у бік міста полетіли безпілотники. Станом на 7:15 тривога триває.