Купити інвалідність через інтернет та отримувати пенсію: схема двох харків’ян

Через інтернет двоє харків’ян придбали фіктивні документи про отримання інвалідності. У Харківській обласній прокуратурі встановили: не маючи проблем зі здоров’ям, вони вирішили таким чином уникнути призову, а також отримувати фінансову допомогу від держави.

“За даними слідства, чоловіки надали персональні та медичні дані невстановленим особам у мережі. У подальшому на їхнє ім’я було оформлено акти огляду та довідки міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення ІІ групи інвалідності”, – пишуть правоохоронці.

На підставі цих документів чоловіки планували не лише уникнути мобілізації, а й отримували пенсії. Так одному з них виплатили 15 тисяч гривень, іншому – понад 50 тисяч.

“Втім, за результатами проведеної перевірки рішення МСЕК були скасовані. Попри це, ділки не повідомили Пенсійний фонд про відсутність підстав для нарахувань, та продовжили незаконно отримувати бюджетні кошти”, – зазначили у прокуратурі.

Обох чоловіків викрили та вручили підозру. При цьому один із них повністю відшкодував завдані збитки у розмірі 15 тисяч гривень.