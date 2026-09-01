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Купити інвалідність через інтернет та отримувати пенсію: схема двох харків’ян

Події 10:30   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Купити інвалідність через інтернет та отримувати пенсію: схема двох харків’ян

Через інтернет двоє харків’ян придбали фіктивні документи про отримання інвалідності. У Харківській обласній прокуратурі встановили: не маючи проблем зі здоров’ям, вони вирішили таким чином уникнути призову, а також отримувати фінансову допомогу від держави.  

“За даними слідства, чоловіки надали персональні та медичні дані невстановленим особам у мережі. У подальшому на їхнє ім’я було оформлено акти огляду та довідки міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення ІІ групи інвалідності”, – пишуть правоохоронці.

На підставі цих документів чоловіки планували не лише уникнути мобілізації, а й отримували пенсії. Так одному з них виплатили 15 тисяч гривень, іншому – понад 50 тисяч.

“Втім, за результатами проведеної перевірки рішення МСЕК були скасовані. Попри це, ділки не повідомили Пенсійний фонд про відсутність підстав для нарахувань, та продовжили незаконно отримувати бюджетні кошти”, – зазначили у прокуратурі.

Обох чоловіків викрили та вручили підозру. При цьому один із них повністю відшкодував завдані збитки у розмірі 15 тисяч гривень.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 10:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через інтернет двоє харків’ян придбали фіктивні документи про отримання інвалідності.".