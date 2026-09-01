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Купить инвалидность через интернет и получать пенсию: схема двух харьковчан

Происшествия 10:30   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Купить инвалидность через интернет и получать пенсию: схема двух харьковчан

Через интернет двое харьковчан приобрели фиктивные документы о получении инвалидности. В Харьковской областной прокуратуре установили: не имея проблем со здоровьем, они решили таким образом избежать призыва, а также получать финансовую помощь от государства.  

«По данным следствия, мужчины предоставили персональные и медицинские данные неустановленным лицам в сети. В дальнейшем на их имя были оформлены акты осмотра и справки межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении ІІ группы инвалидности», – пишут правоохранители.

На основании этих документов мужчины планировали не только избежать мобилизации, но и получали пенсии. Так одному из них выплатили 15 тысяч гривен, другому – больше 50 тысяч.

«Впрочем, по результатам проведенной проверки решения МСЭК были отменены. Несмотря на это, дельцы не сообщили Пенсионному фонду об отсутствии оснований для начислений и продолжили незаконно получать бюджетные средства», – отметили в прокуратуре.

Обоих мужчин разоблачили и вручили подозрение. При этом один из них полностью возместил нанесенный ущерб в размере 15 тысяч гривен.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 10:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через интернет двое харьковчан приобрели фиктивные документы о получении инвалидности.".