Усилия врага сконцентрированы на севере от Харькова – Генштаб

Утром 1 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о 17 боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 16 раз около Старицы, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Хатнего и Охримовки.

На Купянском – был один бой в районе Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Вчера противник нанес 93 авиационных удара, во время которых сбросил 319 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 947 дронов-камикадзе и осуществили 2872 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага:

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