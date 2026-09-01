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Усилия врага сконцентрированы на севере от Харькова – Генштаб

Украина 08:21   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Усилия врага сконцентрированы на севере от Харькова – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Утром 1 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о 17 боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 16 раз около Старицы, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Хатнего и Охримовки.

На Купянском – был один бой в районе Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Вчера противник нанес 93 авиационных удара, во время которых сбросил 319 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 947 дронов-камикадзе и осуществили 2872 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», –  добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 08:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о 17 боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.".