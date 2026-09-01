Зусилля ворога сконцентровані на півночі від Харкова – Генштаб

Вранці 1 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про 17 боїв, які були на Харківщині протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 16 разів біля Стариці, Вовчанських Хуторів, Чугунівки, Хатнього та Охрімівки.

На Куп’янському – був один бій у районі Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 93 авіаційних удари, під час яких скинув 319 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 947 дронів-камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ”, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога: