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Зусилля ворога сконцентровані на півночі від Харкова – Генштаб

Україна 08:21   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зусилля ворога сконцентровані на півночі від Харкова – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 1 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про 17 боїв, які були на Харківщині протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 16 разів біля Стариці, Вовчанських Хуторів, Чугунівки, Хатнього та Охрімівки.

На Куп’янському – був один бій у районі Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 93 авіаційних удари, під час яких скинув 319 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 947 дронів-камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ”, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 08:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про 17 боїв, які були на Харківщині протягом минулої доби.".