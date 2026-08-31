Live

Цифра незмінна: скільки людей без світла на Харківщині, розповів Синєгубов

Записано 11:56   31.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цифра незмінна: скільки людей без світла на Харківщині, розповів Синєгубов Скріншот

Про ситуацію зі світлом та темпи евакуації розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Синєгубов сказав, що зараз без електропостачання залишаються близько 70 тисяч абонентів. Однак ця цифра залишається незмінною вже з 2022 року.

“Це виключно ті території, які знаходяться під зоною активних бойових дій або знаходяться під постійним ворожим вогнем, там, де ми, в принципі, фізично вже не можемо відновлювати надання таких послуг. У нас близько 70 тисяч абонентів без електропостачання. Однак ця цифра, вона незмінна з 2022 року. Крім того, в нас з небезпечних територій тривають заходи евакуації. За добу ми евакуювали транзитом із Донецької території понад 200 людей. В середині Харківської області евакуйовано було понад 70 людей“, – сказав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також наголосив: головні цілі ворога – цивільна інфраструктура. Росіяни атакують будинки, автодороги, залізничні станції. Тому Синєгубов закликав реагувати на повітряні тривоги, а також максимально перебувати в укриттях у разі оголошення про небезпеку.

Читайте також: Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Росія атакує АЗС: статистика пожеж від обстрілів на Харківщині за тиждень
Росія атакує АЗС: статистика пожеж від обстрілів на Харківщині за тиждень
31.08.2026, 13:08
Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)
Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)
31.08.2026, 10:48
Безробітний харків’янин міг “зливати” місця дислокацій ЗСУ у місті
Безробітний харків’янин міг “зливати” місця дислокацій ЗСУ у місті
31.08.2026, 10:32
Чи загрожує голод? Думки експертів щодо наслідків ударів по складах в Україні
Чи загрожує голод? Думки експертів щодо наслідків ударів по складах в Україні
31.08.2026, 12:26
Цифра незмінна: скільки людей без світла на Харківщині, розповів Синєгубов
Цифра незмінна: скільки людей без світла на Харківщині, розповів Синєгубов
31.08.2026, 11:56
Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч, удари по області
Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч, удари по області
31.08.2026, 11:41

Новини за темою:

31.08.2026
Росія атакує АЗС: статистика пожеж від обстрілів на Харківщині за тиждень
31.08.2026
ДСНС за тиждень загасила 134 пожежі в екосистемах та знешкодила 591 боєприпас
31.08.2026
Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)
31.08.2026
Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко
31.08.2026
Синєгубов: четверо людей поранені через обстріли Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Цифра незмінна: скільки людей без світла на Харківщині, розповів Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 11:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію зі світлом та темпи евакуації розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".