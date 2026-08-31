Цифра незмінна: скільки людей без світла на Харківщині, розповів Синєгубов

Про ситуацію зі світлом та темпи евакуації розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Синєгубов сказав, що зараз без електропостачання залишаються близько 70 тисяч абонентів. Однак ця цифра залишається незмінною вже з 2022 року.

“Це виключно ті території, які знаходяться під зоною активних бойових дій або знаходяться під постійним ворожим вогнем, там, де ми, в принципі, фізично вже не можемо відновлювати надання таких послуг. У нас близько 70 тисяч абонентів без електропостачання. Однак ця цифра, вона незмінна з 2022 року. Крім того, в нас з небезпечних територій тривають заходи евакуації. За добу ми евакуювали транзитом із Донецької території понад 200 людей. В середині Харківської області евакуйовано було понад 70 людей“, – сказав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також наголосив: головні цілі ворога – цивільна інфраструктура. Росіяни атакують будинки, автодороги, залізничні станції. Тому Синєгубов закликав реагувати на повітряні тривоги, а також максимально перебувати в укриттях у разі оголошення про небезпеку.