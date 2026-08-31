ДСНС за тиждень загасила 134 пожежі в екосистемах та знешкодила 591 боєприпас

Про результати роботи за минулий тиждень розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так рятувальники ліквідували 134 пожежі у природних екосистемах на площі 105 гектарів. При цьому всього 37 загорянь почалися через обстріли росіян, решта – через людську недбалість, або навмисне випалювання сухостою.

“Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались”, – акцентували у ДСНС.

Крім того, за тиждень співробітники ДСНС знешкодили 591 ворожий боєприпас.

“Над розмінуванням територій працював 41 піротехнічний розрахунок ДСНС. Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 148045 одиниць вибухонебезпечних предметів“, – додали рятувальники.