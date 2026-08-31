Інтенсивність боїв на Харківщині трохи зменшилася

Протягом минулої доби на Харківщині було вісім бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На півночі від Харкова противник атакував тричі. Бої йшли біля Вовчанських Хуторів, Волохівки та Рибалчиного.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили п’ять штурмів ЗС РФ у районі Радьківки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час якого скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11517 дронів-камікадзе та здійснили 2966 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 38 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога: