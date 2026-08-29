ЗС РФ штурмували північ Харківщини, на Куп’янщині – один бій: дані Генштабу

Дев’ять російських атак зафіксував у Харківській області минулої доби Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак супротивника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Захарівки, Охрімівки та Волохівки.

На Куп’янському напрямку військові РФ один раз атакували у напрямку Новоосинового.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1420 осіб. Також знешкоджено три танки, чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1360 безпілотних літальних апаратів, 318 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що ЗСУ контратакують на Борівському напрямку.