ВС РФ штурмовали север Харьковщины, на Купянщине — один бой: данные Генштаба

Девять российских атак зафиксировал в Харьковской области за прошедшие сутки Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Захаровки, Охримовки и Волоховки.

На Купянском направлении войска РФ один раз атаковали в направлении Новоосиново.

В целом за прошедшие сутки потери РФ в Украине составили 1420 человек. Также обезврежены три танка, четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, девять наземных робототехнических комплексов, 1360 беспилотных летательных аппаратов, 318 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) информировал, что ВСУ контратакуют на Боровском направлении.