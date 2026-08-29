Удары по предприятиям в Чугуеве, Люботине и Изюме, без света пригород Харькова

Харьков и 13 населенных пунктов области подверглись российским ударам в течение прошедших суток. Один человек погиб, еще 11 — пострадали.

В Харькове погибла женщина в возрасте около 45 лет (данные уточняются), еще пять человек получили травмы, а четверо — острую реакцию на стресс. В Люботине получил ранение 65-летний мужчина, а 60-летняя женщина — острый стресс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне применили по Харьковщине:

▪️четыре ракеты;

▪️КАБ;

▪️11 БпЛА типа «Молния»;

▪️FPV-дрон;

▪️83 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждено и разрушено:

▪️в Харькове россияне атаковали БпЛА Киевский, Слободский, Шевченковский, Немышлянский, Салтовский районы. Повреждены торговый центр, шесть частных домов, восемь автомобилей, админздание, АЗС, автобус.

▪️в Богодуховском районе повреждены четыре частных дома, учебное заведение, складское здание (Золочев), частный дом (Клиново-Новоселовка);

▪️в Купянском районе повреждены АЗС (Огурцовка), многоквартирный дом (поселок Шевченково);

▪️в Изюмском районе повреждены дом культуры, электросети (Червоная Поляна), частный дом (Изюм);

▪️в Харьковском районе повреждены многоквартирный и частный дома, хозпостройка, гражданское предприятие (Люботин), электросети (Черкасская Лозовая), хозпостройка (Докучаевское);

▪️в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (Чугуев).

«Прилет» обесточил село Черкасская Лозовая под Харьковом, сообщил накануне глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. По его прогнозу, частичное восстановление электроснабжения возможно сегодня, для полного — потребуется больше времени.

По Изюму около 04:30 29 августа россияне ударили тремя ФАБ-250 с УМПК.

«Попадание зафиксировано в районе Поворотки. Один из боеприпасов попал на территорию частного домовладения. По предварительной информации, в результате взрыва повреждены десять жилых домов, в нескольких заведениях торговли выбито остекление и повреждены двери. Второе попадание пришлось на территорию неработающего предприятия», — проинформировали в ГВА.