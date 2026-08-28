Трагедия в Змиеве, удар по «Каравану» в Харькове – итоги 28 августа

Без мамы и дома остался 10-летний ребенок в Змиеве из-за российского удара. Харьков и Чугуев в течение дня были под обстрелами, СБУ разоблачила схему хищения денег на закупки дронов для военных. «Объектив» напоминает главные новости 28 августа.

Вечером 27 августа российская «Герань-3» попала по частному сектору. Погибла 38-летняя Елена Малеева, сообщил Змиевский городской совет. Прямо перед атакой женщине позвонили по телефону. Она вышла во двор – и попала во взрывную волну. Ее дочь и гражданский муж Роман находились в доме. Он вспыхнул и выгорел дотла. Ребенка мужчина успел вытащить из огня. Девочка получила стресс. В Змиевском горсовете отметили: Елена Малеева пережила большое горе, недавно она похоронила сына-подростка. Парень с детства был прикован к постели, и мама за ним ухаживала. После гибели Елены 10-летнюю дочь забрал родной отец.

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В Харькове произошло два «прилета». Первый – по частному сектору в Слободском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, повреждены пять домов и админздание. У двух пожилых женщин – острая реакция на стресс. Еще один удар россияне нанесли по торговому центру «Караван» на Салтовке. Он закрыт с начала полномасштабного вторжения, так что обошлось без пострадавших. В Чугуеве также обошлось для местных жителей. Две российские ракеты попали по территории неработавшего предприятия.

На закупках дронов для военных на Харьковском направлении разворовали более 12 млн грн. Об этом заявила СБУ. Служба разоблачила группу лиц, подозреваемых в сделке на беспилотниках для защитников. Организатором следствие считает экс-командира бригады терробороны в Киевской области – на момент событий он еще занимал этот пост. По версии СБУ, командир организовал закупку 580 FPV-дронов более чем на 12 млн. Однако договоры на поставку были фиктивными, и ни один беспилотник до военных не дошел. При этом должностное лицо требовало от защитников скрыть отсутствие беспилотников и списать их как потерянные на поле боя. Подозреваемого задержали на месте службы вместе с еще тремя подельниками. Его уже уволили с должности.

Харьковская областная прокуратура сообщила: «клиенту» фигурант обещал повлиять на должностных лиц ТЦК. Но убеждал: без него вопрос закрыть не удастся. Задержали подозреваемого сразу после получения денег.

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей прогнозирует: первый месяц осени будет соответствовать всем климатическим нормам: и по температуре, и по осадкам. Обещают среднемесячную температуру около 15 градусов тепла и количество осадков – 48 мм. Последние летние выходные обрадуют жителей Харьковщины комфортной погодой: будет максимум +28-29 днем ​​и без осадков.

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