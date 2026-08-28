Жара возвращается. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 29 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области днем ​​прогнозируют переменную облачность ⛅️. Сутки пройдут без существенных осадков.

Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​от 24 до 29 °.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 13 – 15°, днем ​​прогреется до 26 – 28°.