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Жара возвращается. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области

Погода 19:54   28.08.2026
Оксана Якушко
Жара возвращается. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 29 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области днем ​​прогнозируют переменную облачность ⛅️. Сутки пройдут без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​от 24 до 29 °.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 13 – 15°, днем ​​прогреется до 26 – 28°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 19:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 29 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".