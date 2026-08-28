Жара возвращается. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 29 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области днем прогнозируют переменную облачность ⛅️. Сутки пройдут без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем от 24 до 29 °.
В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 13 – 15°, днем прогреется до 26 – 28°.