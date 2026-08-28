Спека повертається. Прогноз погоди на 29 серпня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 29 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області вдень прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.
Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 24 до 29°.
У Харкові доба пройде без істотних опадів.
Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.