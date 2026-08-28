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У Харкові доба пройде без істотних опадів.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 24 до 29°.

У Харківській області вдень прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.

Прогноз погоди на суботу, 29 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Якщо вам цікава новина: «Спека повертається. Прогноз погоди на 29 серпня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 19:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 29 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".