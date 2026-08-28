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Спека повертається. Прогноз погоди на 29 серпня у Харкові й області

Погода 19:54   28.08.2026
Оксана Якушко
Спека повертається. Прогноз погоди на 29 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 29 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вдень прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.

Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 24 до 29°.

 

У Харкові доба пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 19:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 29 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".