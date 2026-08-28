Удар по «Епіцентру» на Салтівці: засідання перенесли, спогади потерпілих

Сьогодні, 28 серпня, у Київському райсуді Харкова мало розпочатися підготовче засідання у справі щодо російського удару по «Епіцентру» на Салтівці, що стався 25 травня 2024-го року. Кореспондентка МГ «Об’єктив» поспілкувалася з потерпілими.

Алексанян Мнацакан у момент атаки знаходився у гіпермаркеті. Згадує: прийшов купувати фарбу, вибух застав його на касі.

«Сильний удар був. Я вдарився головою та декілька хвилин лежав. Поруч була жінка, яка допогла встати. Ми вдвох вийшли. У цей день не поїхав до лікарні, на наступний день був сильний головний біль. Поїхав до лікарні, сказали, що все пройде. Після цього у мене почався сильний головний біль, шум у вухах сильний. Наразі часто себе дуже погано почуваю після цих ударів. Подивимось, що вирішить суд. Що можу очікувати? Важливо, щоб винесли вирок», – підкреслив потерпілий.

Олександр Д’яченко втратив єдиного сина внаслідок цього удару.

«У мене загинув син єдиний Олександр, йому було 36 років. Він співробітник, був на зміні, на роботі. Хотів би справедливий вирок. Бо це злочин проти мирного населення, це вбивство. За це потрібно, щоб люди відповіли, хто у цьому винен. Яка різниця, заочно, головне що вирок буде. Головне щоб це не залишилось безкарно», – підкреслив батько загиблого внаслідок удару Олександр Д’яченко.

Він уточнив, що у його сина залишилося двоє дітей.

Даніїл Манько працював в «Епіцентрі» продавцем електротехніки. Каже: у момент атаки вийшов на вулицю.

«Все сталося дуже швидко. Нічого не зрозуміло. Саме розмовляв по телефону. Перший вибух – закриваєш очі, відкриваєш, вже все лежить. Потім я не розумів, що мені робити – бігти, падати чи когось доставати. І поки я крутився, прилетів другий. І я вже через головний вихід вибігав на вулицю І за мною вибіг ще один колега, але через декілька хвилин він впав на парковці», – розповів чоловік.

Він додав, що через удар порізав ноги та отримав акубаротравму. Зараз, підкреслює, має проблеми з моральним здоров’ям.

«Проблеми зі сном, дуже різка реакція на гучні звуки. І все це продовжується», – додає чоловік.

Манько наразі працює за спеціальністю.

Кореспондентка «Об’єктива» передає: колегія суддів відклала підготовче засідання у зв’язку з відсутністю адвоката Сергія Крутька – захисника обвинуваченого Валерія Солодчука. Наступний суд відбудеться 25 вересня.

Нагадаємо, “Епіцентр” на Салтівці росіяни знищили 25 травня 2024-го року, убивши 19 людей. Гіпермаркет атакували КАБи.

Правоохоронці встановили, хто наказував вдарити по гіпермаркету – заочні підозри отримали чотири генерали і полковник РФ, які розробили план атаки. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.