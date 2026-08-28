Ексспівробітника ТЦК відправили у СІЗО в Харкові: у чому його підозрюють

Харківські правоохоронці повідомили про підозру колишньому співробітнику ТЦК. Слідство вважає, що він вимагав гроші у військовозобов’язаного, який знаходився у розшуку.

«У серпні вони зустрілися у Харкові. Фігурант запевнив чоловіка, що має можливість вплинути на посадовців ТЦК та допомогти йому уникнути подальших проблем із військовим обліком. За це оголосив «прайс» у розмірі 4 500 доларів. При цьому він переконував, що без його участі домовитися «закрити питання» неможливо», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці кажуть: через два дні відбулася повторна зустріч. «Клієнт» передав обумовлену суму, після чого фігуранта затримали.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ — одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення уповноваженими особами, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Харківщині повідомили про підозру військовослужбовцю. За даними обласної прокуратури, він за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку вирішити “демобілізаційне питання”.