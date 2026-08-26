Військовослужбовця затримали на Харківщині: у чому його підозрюють (фото)

Правоохоронці вважають, що військовослужбовець на Харківщині за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку вирішити “демобілізаційне питання”.

“За ці кошти чоловік обіцяв вплинути на посадових осіб ТЦК та СП для прийняття рішення про виключення військовозобов’язаного з військового обліку”, – розповіли в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

20 серпня правоохоронці затримали фігуранта під час одержання коштів, зазначили правоохоронці. Того ж дня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 891 904 грн.

Нагадаємо, раніше правоохоронці вручили підозру 25-річному чоловіку. У Харківській облпрокуратурі повідомляли, що фігурант вирішив “підзаробити” на охочих уникнути мобілізації. За даними слідства, за гроші він обіцяв працевлаштування, “бронь” і зняття з розшуку.