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Військовослужбовця затримали на Харківщині: у чому його підозрюють (фото)

Суспільство 16:41   26.08.2026
Вікторія Яковенко
Військовослужбовця затримали на Харківщині: у чому його підозрюють (фото)

Правоохоронці вважають, що військовослужбовець на Харківщині за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку вирішити “демобілізаційне питання”.

“За ці кошти чоловік обіцяв вплинути на посадових осіб ТЦК та СП для прийняття рішення про виключення військовозобов’язаного з військового обліку”, – розповіли в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

20 серпня правоохоронці затримали фігуранта під час одержання коштів, зазначили правоохоронці. Того ж дня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 891 904 грн.

военнослужащего задержали на Харьковщине

военнослужащего задержали на Харьковщине

Нагадаємо, раніше правоохоронці вручили підозру 25-річному чоловіку. У Харківській облпрокуратурі повідомляли, що фігурант вирішив “підзаробити” на охочих уникнути мобілізації. За даними слідства, за гроші він обіцяв працевлаштування, “бронь” і зняття з розшуку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що військовослужбовець на Харківщині за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку вирішити “демобілізаційне питання”.".