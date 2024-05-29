Названо остаточну кількість жертв удару РФ по «Епіцентру» в Харкові (фото)
Завершені пошукові роботи у харківському будмаркеті «Епіцентр», по якому 25 травня російські військові завдали авіаудару, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Поліція ідентифікувала усі 19 тіл загиблих. Це 11 чоловіків, шість жінок та двоє дітей – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини постраждали.
“Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели понад сто досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів – службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу!» – написав Клименко.
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня облпрокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18, поранених – 50. Уранці 29 травня помер 40-річний чоловік, який перебував у реанімації. Таким чином кількість загиблих зросла до 19. У прокуратурі повідомили про 54 постраждалих.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: загиблі, Клименко, мвд, поиски, пострадалі, Харків, эпицентр;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершені пошукові роботи у харківському будмаркеті «Епіцентр», по якому 25 травня російські військові завдали авіаудару, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко".