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18 загиблих, 50 поранених: зросла кількість жертв удару по Епіцентру в Харкові

Події 17:42   28.05.2024
Олена Нагорна
18 загиблих, 50 поранених: зросла кількість жертв удару по Епіцентру в Харкові

Останки ще одного, вісімнадцятого загиблого знайшли в гіпермаркеті “Епіцентр”, який зазнав авіаудару вдень 25 травня. 

Про це пише в телеграмі мер Ігор Терехов. Цю інформацію також підтвердили у пресслужбі обласної прокуратури.

Незадовго до цього у відомстві повідомляли, що кількість постраждалих від удару по будмаркету «Епіцентр» зросла до 50. На той момент було відомо про загибель 17 людей. З них упізнані 16 жертв, серед них 12 працівників гіпермаркету та четверо відвідувачів. Безвісти зниклими залишались дві людини.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 17:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останки ще одного, вісімнадцятого загиблого знайшли в гіпермаркеті “Епіцентр”, який зазнав авіаудару вдень 25 травня".