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Половину завалів Епіцентру розібрали, ще можуть бути знайдені тіла – Синєгубов

Події 13:53   28.05.2024
Олена Нагорна
Половину завалів Епіцентру розібрали, ще можуть бути знайдені тіла – Синєгубов

Фахівці розібрали близько 50% завалів будмаркету «Епіцентр» у Харкові, по якому російські військові завдали авіаудару 25 травня. Ці роботи триватимуть ще кілька діб, спрогнозував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Завалів досить велика кількість. Ми підійшли до епіцентру влучання. Враховуючи те, що температура горіння була досить високою, то доводиться просівати все, що віднаходимо, щоби було можливо ідентифікувати рештки цивільних. Наразі офіційно зниклими безвісти рахуються п’ять осіб. Враховуючи попередній досвід, можливо, будемо знаходити ще тіла цивільних”, – припустив Синєгубов.

Він додав, що якщо фахівці знаходять якісь особисті речі людей, то з’ясувати їхню приналежність досить важко.

“Ми працюємо за пріоритетами. Спочатку віднаходимо частини тіл, пересіваємо все, що там знаходиться, тобто всі залишки будівельного сміття, продукти горіння. Як тільки ми дослідимо 100% території, і якщо ще будуть люди рахуватися як безвісти зниклі, то будемо повторно просівати, більш ретельно”, – сказав Синєгубов.

Начальник ХОВА нагадав, що наразі відомо про 17 загиблих, з них ідентифіковані – 16.

Останнє ідентифіковане тіло – це чоловік 38 років. Це батько того хлопчика, який здавав тест ДНК. Виявилося, що його батько загинув в цьому будівельному гіпермаркеті”, – нагадав він.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травняВорог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Станом на 27 травня було відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. У ДСНС повідомили, що виявили тіла 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 13:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці розібрали близько 50% завалів будмаркету «Епіцентр» у Харкові, по якому російські військові завдали авіаудару 25 травня. Ці роботи триватимуть ще кілька діб, спрогнозував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов".