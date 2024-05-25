11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру

По торговому центру росіяни поцілили двома КАБами, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив , що метою, ймовірно, був саме торговий центр.

«Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удару завдавали саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм», – сказав Терехов.