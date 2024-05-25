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11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру

Події 17:05   25.05.2024
Оксана Якушко
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру

По торговому центру росіяни поцілили двома КАБами, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив , що метою, ймовірно, був саме торговий центр.

«Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удару завдавали саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм», – сказав Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 17:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По торговому центру росіяни поцілили двома КАБами, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".