11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
По торговому центру росіяни поцілили двома КАБами, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив , що метою, ймовірно, був саме торговий центр.
«Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удару завдавали саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм», – сказав Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, КАБ, Олег Синегубов, пострадалі, строительный супермаркет, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По торговому центру росіяни поцілили двома КАБами, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".