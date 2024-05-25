11 пострадавших в Харькове из-за удара КАБами по торговому центру
По торговому центру россияне попали двумя КАБами, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. По обновленным данным, два человека погибли. Возник пожар на 15 000 квадратных метров. Число пострадавших увеличилось до 11 человек», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что целью, вероятно, был именно торговый центр.
«У нас большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносил именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм», — сказал Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КАБ, Олег Синегубов, пострадавшие, строительный супермаркет, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По торговому центру россияне попали двумя КАБами, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".