Зеленский: РФ ударила по гипермаркету Харькова в субботу, посреди дня (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал последствия удара российскими КАБами по строительному супермаркету и подчеркнул, что трагедии можно было избежать, если бы у Украины было достаточно ПВО.
«Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову – по строительному гипермаркету – в субботу, прямо посреди дня. Известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь – спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. м₂. Известно о погибших и раненых. Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задание, которое нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей», — заявил Зеленский.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владимир зеленский, КАБ, строительный супермаркет, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал последствия удара российскими КАБами по строительному супермаркету и подчеркнул, что трагедии можно было избежать, если бы у Украины было достаточно ПВО.".