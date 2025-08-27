РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: среди них – Харьковщина

В ночь на 27 августа оккупанты совершили массированную атаку на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины.

По данным Министерства энергетики Украины, для атаки враг использовал БпЛА.

«Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях», — говорится в сообщении.

В частности, отмечали в Минэнерго, около часа ночи в результате удара БпЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Сумской области продолжаются восстановительные работы.

«Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары ночью против наших регионов, именно против гражданской инфраструктуры. В Харьковской области ударили дроном по обычному лицею, в Херсоне – по многоэтажке. Есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. Также под ударами была Днепровщина», – рассказал Зеленский.

На Полтавщине враг атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.

Как уточнил в.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, ночью зафиксировали падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Там возник пожар.

«Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. Пожары локализованы, электроснабжение возобновлено. К счастью, обошлось без пострадавших», – рассказал Когут.