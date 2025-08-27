РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: среди них – Харьковщина
В ночь на 27 августа оккупанты совершили массированную атаку на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины.
По данным Министерства энергетики Украины, для атаки враг использовал БпЛА.
«Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях», — говорится в сообщении.
В частности, отмечали в Минэнерго, около часа ночи в результате удара БпЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Сумской области продолжаются восстановительные работы.
«Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары ночью против наших регионов, именно против гражданской инфраструктуры. В Харьковской области ударили дроном по обычному лицею, в Херсоне – по многоэтажке. Есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. Также под ударами была Днепровщина», – рассказал Зеленский.
На Полтавщине враг атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.
Как уточнил в.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, ночью зафиксировали падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Там возник пожар.
«Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. Пожары локализованы, электроснабжение возобновлено. К счастью, обошлось без пострадавших», – рассказал Когут.
Читайте также: Изюмщина в огне: четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака БпЛА, Владимир зеленский, Минэнерго, харьковщина, энергообьекты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: среди них – Харьковщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 27 августа оккупанты совершили массированную атаку на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины.".