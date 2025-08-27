РФ атакувала об’єкти енергетики у шести областях: серед них – Харківщина
У ніч на 27 серпня окупанти здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури у шести областях України.
За даними Міністерства енергетики України, для атаки ворог використав БпЛА.
«Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, зазначали у Міненерго, близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Сумщині наразі тривають відновлювальні роботи.
«Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина», – розповів Зеленський.
На Полтавщині ворог атакував об’єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.
Як уточнив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, вночі зафіксували падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Там виникла пожежа.
«Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих», – розповів Когут.
Читайте також: Ізюмщина у вогні: чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: атака БпЛА, Владимир зеленский, Минэнерго, харківщина, энергообьекты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ атакувала об’єкти енергетики у шести областях: серед них – Харківщина»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 27 серпня окупанти здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури у шести областях України.".