РФ атакувала об’єкти енергетики у шести областях: серед них – Харківщина

У ніч на 27 серпня окупанти здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури у шести областях України.

За даними Міністерства енергетики України, для атаки ворог використав БпЛА.

«Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначали у Міненерго, близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Сумщині наразі тривають відновлювальні роботи.

«Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина», – розповів Зеленський.

На Полтавщині ворог атакував об’єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Як уточнив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, вночі зафіксували падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Там виникла пожежа.

«Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих», – розповів Когут.