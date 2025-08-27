Ізюмщина у вогні: чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли

Протягом доби найбільше внаслідок ударів РФ постраждала Ізюмщина, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Рятувальники загасили в регіоні 16 пожеж, п’ять із них – почалися через “прильоти”.

Чотири з п’яти цих пожеж вирували в Ізюмському районі:

– у селищі Борова внаслідок дронових атак горіли дві господарські будівлі;

– у м. Ізюм ворожі БпЛА вдарили по приватному домоволодінню, там горіли житловий будинок та гараж;

– у селі Мечебилове Барвінківської громади ворог вдарив безпілотником по навчальному закладу, там почалася пожежа на площі 1100 квадратних метрів.

Також пожежа виникла і в Куп’янському районі – у селі Волоська Балаклія спалахнула трава на площі один гектар.