Ізюмщина у вогні: чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли
Протягом доби найбільше внаслідок ударів РФ постраждала Ізюмщина, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Рятувальники загасили в регіоні 16 пожеж, п’ять із них – почалися через “прильоти”.
Чотири з п’яти цих пожеж вирували в Ізюмському районі:
– у селищі Борова внаслідок дронових атак горіли дві господарські будівлі;
– у м. Ізюм ворожі БпЛА вдарили по приватному домоволодінню, там горіли житловий будинок та гараж;
– у селі Мечебилове Барвінківської громади ворог вдарив безпілотником по навчальному закладу, там почалася пожежа на площі 1100 квадратних метрів.
Також пожежа виникла і в Куп’янському районі – у селі Волоська Балаклія спалахнула трава на площі один гектар.
Читайте також: Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить до Куп’янська – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ізюмщина у вогні: чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 07:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби найбільше внаслідок ударів РФ постраждала Ізюмщина, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".