ДСНС: росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі – є постраждалий

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж.

Одна пожежа почалася після російських обстрілів, зазначили у ДСНС. Ворог ударив по місту Ізюм.

“У місті Ізюм внаслідок влучання ворожого БпЛА по поштовому відділенню постраждав 54-річний чоловік та виникла пожежа на площі десять квадратних метрів”, – уточнили рятувальники.

Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та знешкодили 62 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.