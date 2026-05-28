ДСНС: росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі – є постраждалий
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж.
Одна пожежа почалася після російських обстрілів, зазначили у ДСНС. Ворог ударив по місту Ізюм.
“У місті Ізюм внаслідок влучання ворожого БпЛА по поштовому відділенню постраждав 54-річний чоловік та виникла пожежа на площі десять квадратних метрів”, – уточнили рятувальники.
Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та знешкодили 62 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 07:51;