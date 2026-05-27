«Нову пошту» атакували росіяни на Харківщині — постраждав співробітник (фото)

Відділення «Нової пошти» у місті Ізюм атакував російський безпілотник невстановленого типу о 17:30 27 травня, повідомили у міській військовій адміністрації.

Внаслідок влучання на даху будівлі поштового відділення спалахнула пожежа. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджене скління у сусідньому багатоквартирному житловому будинку.

Внаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік — працівник «Нової пошти». У нього діагностували гостру реакцію на стрес.

Як уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла на місці «прильоту». До ліквідації наслідків удару залучалися два оперативні відділення ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 19 травня російські дрони тричі атакували депо №6 “Нової пошти” у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок влучань були пошкоджені складські приміщення. Попередньо, росіяни застосували БпЛА «Герань-2».